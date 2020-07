Z wędrówek po lasach i parkach przenosimy się na ulice Zielonej Góry. Mamy tu co podziwiać, jeśli chodzi o artystyczną stronę miasta. Pamiętajmy tylko, by w trakcie spaceru patrzeć pod nogi i zwracać uwagę na różne zaułki w mieście.

To właśnie w takich miejscach mogą być ukryte murale i figurki bachusików. Zacznijmy od tych pierwszych. Lokalni twórcy graffiti – Jakub Bitka i Łukasz Chwałek – pokazują, że sprayem można wymalować prawdziwe dzieła sztuki.

Są to bardzo wrażliwi ludzie, który robią murale z przemyśleniem, czyli mają one swój przekaz dla mieszkańców i turystów. Jest tych murali sporo – na pewno największy w Polsce, czyli „4 Żywioły”. On pokazuje powstanie ludzkości od wody poprzez ziemię, ogień i to, co będzie w przyszłości. Jest też bardzo ciekawy mural „Konsumpcja” na ulicy Dąbrowskiego, który również przekazuje nam coś mądrego – żebyśmy troszeczkę zastopowali z konsumpcją, żebyśmy troszeczkę pomyśleli o innych sprawach.