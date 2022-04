Święta to czas, który wielu Polakom kojarzy się głównie ze spotkaniami z bliskimi i dobrym jedzeniem. Ten okres jest często spędzany przy suto zastawionym stole. Mnóstwo osób w tym czasie nie może powstrzymać się od spróbowania każdej potrawy i zdarza się, że kończy się to przejedzeniem.

Najważniejsze po świątecznym przejedzeniu jest zdrowe podejście do tej kwestii. Jak mówi dietetyk kliniczny Jolanta Kiżuk, nie można w takiej sytuacji działać według schematu karania siebie za zjedzenie większej ilości jedzenia.

Jeżeli zdarzyło się, że zjedliśmy o jeden kawałek sernika więcej czy kawałek mazurka, czy jakiegoś innego posiłku to tak naprawdę nie powinniśmy tego traktować tego w kategoriach winy i kary – zjadłam zdecydowanie za dużo, więc dzisiaj będę pościć, będę dłużej pościć, przez kilka dni, właśnie zapiszę się siłownię i jakieś inne postanowienia. Natomiast jeśli komuś ulży, że przez ten jeden dzień czy dwa będzie poświęcał czas na przyjmowanie większej ilości płynów i tak zwany post przerywany, to jak najbardziej.

Jak podkreśla Jolanta Kiżuk, w kwestii samego świątecznego przejedzenia może pomóc większa aktywność fizyczna, przyjmowanie większej ilości płynów czy naparów ziołowych, dzięki którym czujemy się lepiej. Nie można jednak lekceważyć pierwszych poważniejszych symptomów.

Jeżeli będziemy o tym nie tyle rozmyślać, a pojawią się większe wyrzuty sumienia no to kwestie tutaj mogłyby się pojawić zaburzeń odżywiania. Żadnej kwestii nie powinniśmy bagatelizować, bo rzeczywiście może być to jakiś symptom, objaw ku temu. Niektóre osoby potrzebują wtedy większego wsparcia czy też pomocy. I każdy sam najpierw musi zadać sobie to pytanie „Co takiego się stało?”. „Czy zawalił się świat, bo zjadłam kawałek tego sernika czy kawałek białej kiełbasy, więcej żurku? Co się wydarzyło?