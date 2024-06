Trwa rekrutacja na Uniwersytecie Zielonogórskim. Aplikować można m.in. na kierunek inżynieria lotnicza. To wciąż nowy profil kształcenia, bo studenci naukę na tym kierunku zaczęli w minionym roku akademickim.

Jedną ze studentek była Michaela Witkowska, która przyznaje, że to kierunek bardzo potrzebny.

Jest to kierunek techniczny. W przyszłości możemy zostać licencjonowanymi mechanikami lotniczymi. Mamy możliwość odbywania praktyk. Możemy przyjeżdżać do Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, patrzeć i uczestniczyć. Jest to bardzo perspektywa, bo na rynku lotniczym jest mało inżynierów lotniczych.