Lewica jest formacją, która postuluje ustanowienie 24 grudnia dniem wolnym od pracy. Czy Wigilia Bożego Narodzenia powinna być wolna? Wątpliwości co do tego nie ma Anita Kucharska-Dziedzic.

Posłanka Lewicy uważa, że wolna wigilia sprawiłaby, że również panowie… mogliby być bardziej pomocni w świątecznych przygotowaniach.

Od wielu, wielu lat utrzymujemy pewną fikcję, dotyczącą pracy w wigilię. Mamy do czynienia z pracą bardzo “lajtową”. Przeważnie wcześniej wypuszczane do domu są kobiety, to ja powiem: dajmy też mężczyznom prawo do lepienia pierogów i uszek. Wypuśćmy ich także wcześniej do domu.