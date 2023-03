Przychodzi taki moment, gdy młodzi twórcy pełni emocji decydują się na pierwsze bezpośrednie zetknięcie z widownią. Tak będzie już 15 marca w Wegarniku w przypadku dwóch malarek.

Justyna Kosiak i Michalina Handke zapraszają na swoją pierwszą wystawę.

Na wystawie będę przedstawiała portrety, portrety kobiet. Temat jest mi bliski od kilku lat. Na studiach pierwszy raz zmierzyłam się z próbą ukazania wizerunku kobiety. Opowiadam na tych obrazach o emocjach, o smutku, radości, o tym że kobiety są silne, piękne. Właśnie te wszystkie emocje próbuję ukazać, a jednocześnie bawię się teraz kolorem, energetycznym kolorem. Obrazy moje mają sprawiać radość, pozytywne emocje wywoływać w domu lub tam gdzie będą wisiały.

Inspiruję się głównie przyrodą. Ona najbardziej trafia mi do serca. Bardzo lubię ją obserwować na różnych spacerach. Forma, kolory, tajemnica życia, która jest zawarta w przyrodzie najbardziej mnie pobudza i wywołuje u nie jakąś potrzebę ekspresji, pokazania tego. Dlatego też dużo zabawy z kolorem. Mają te obrazy moje wywoływać również jakieś emocje, przede wszystkim pozytywne. Chciałabym żeby ludzie mieli w sobie jak najwięcej radości.

Wernisaż wystawy odbędzie 15 marca, o 18:00 w Restauracji Wegarnik (ul. Reja 15/1).

Co daje malowanie, czym jest dla twórcy i co się dzieje gdy sztuka wychodzi do ludzi? O tym posłuchajcie w wywiadzie, którego artystki udzieliły Marcinowi Olechnowskiemu.

Prace artystek znajdziecie także w mediach społecznościowych:

inka__design – Justyna Kosiak

unikartmichalina – Michalina Handke

Materiał przygotował: Marcin Olechnowski