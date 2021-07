– Chcemy promować “Polski ład” i reformy gospodarcze – mówili przedstawiciele lubuskiego Porozumienia Jarosława Gowina. Działacze spotkali się z mieszkańcami Zielonej Góry i mówili o swojej wizji państwa.

Sekretarz ugrupowania Stanisław Iwan przedstawił pakiet reform, który – jego zdaniem – są niezbędne.

Podstawowy pakiet projektów przygotowanych przez ministerstwo to: nowa polityka przemysłowa, polityka eksportowa, tarcza prawna, ustawa o fundacji prorodzinnej, reforma planowania przestrzennego, praca zdalna, cyfryzacja, To by były najważniejsze obszary, które zostały włączone do “Polskiego ładu”.