Polscy i niemieccy przedsiębiorcy spotkali się wczoraj w Parku Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Nowym Kisielinie. Spotkanie dotyczyło współpracy w zakresie specjalistycznych branż: motoryzacyjnej, metalowej czy IT.

Na czym dokładnie polega ta polsko-niemiecka współpraca? Pytamy profesor Marię Mrówczyńską, prorektor ds. współpracy z gospodarką Uniwersytetu Zielonogórskiego:

My w ramach wizyt studyjnych odwiedzamy Uniwersytet w Chemnitz. To jest korzyść obopólna dla regionu, bo współpracują przedsiębiorcy. To nie jest sieć naukowa, ale sieć która wdraża wyniki badan naukowych w dzielność przedsiębiorców.