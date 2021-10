Zaburzenia odżywiania, izolacja oraz nadużywanie sprzętu elektronicznego – to tylko niektóre problemy, z którymi zmagają się współczesne dzieci i młodzież. Na pomoc postanowiła wyjść poradnia “Pozytywka”. W zielonogórskiej placówce powstał specjalny program, mający na celu pomoc nieletnim w wyjściu z kryzysu.

Pierwszym krokiem do uzyskania wspracia jest zadzwonienie na infolinię. Mówi Justyna Szczanowicz, pracownik pierwszego kontaktu z poradni “Pozytywka”.

Jest ona czynna od pn do nd od 8 do 20. Pracują tam pedagodzy, psycholodzy oraz pracownicy socjalni. Dają oni pierwsze wsparcie i mówią w jakim zakresie możemy pomóc.