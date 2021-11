Lubuskie oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wypłaciły już prawie 133 tysiące czternastych emerytur. Ich kwota to przeszło 156 milionów złotych. Co ważne – dodatkowe pieniądze trafią do wszystkich uprawionych wraz z listopadowym świadczeniem.

Tzw. „czternastka” wynosi 1250,88 zł brutto. Mówi Agata Muchowska, rzecznik prasowy ZUS w lubuskiem.

Przysługuje osobom, które na 31 października 2021 r. miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych czyli m.in. emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, czy świadczenia przedemerytalnego. “Czternastki” nie otrzymają osoby, których prawo do świadczeń było zawieszone.

Należy pamiętać, że pełną kwotę dostaną wyłącznie te osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają „czternastkę” pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

„Czternastka” podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy jest wypłacana w zbiegu ze świadczeniem opodatkowanym czy nie. Co ważne, dodatkowe świadczenie nie podlega potrąceniom egzekucyjnym.

Przypomnijmy, że aby otrzymać pieniądze nie trzeba składać żadnych wniosków. “Czternastka” wypłacana jest z urzędu.