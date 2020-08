Teatr to nie tylko spotkania aktorów z publicznością (obecnie w plenerze), ale również działania na rzecz środowiska. Letnie warsztaty z serii „Naturalnie teatr” koncentrują się na tym, by pokazać związek człowieka z naturą. W ich trakcie można było np. zaprojektować swoje wymarzone miasto-ogród.

Tematem kolejnych zajęć będzie dźwiękowy krajobraz Zielonej Góry. Uczestnicy warsztatów stworzą swoje słuchowisko.

Będziemy z Kubą Kapralem i Hubertem Wińczykiem nagrywać dźwięki, chodzić po Zielonej Górze. To wszystko posłuży nam do tego, by stworzyć opowieść o fantastycznych stworach, zwierzętach zamieszkujących Zieloną Górę. Grupa wiekowa to dzieci i młodzież w wieku od 7 do 14 lat.