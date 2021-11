Po pierwsze zbiórka pieniędzy na pomoc zwierzakom. Po drugie możliwość spędzenia czasu na sportowo – to cel kolejnej, ósmej już edycji Biegu Jeża.

Mimo pandemii koronawirusa inicjatorzy podejmują działania. Wiadomo, cel jest szczytny. Mówi jeden z inicjatorów akcji Radosław Brodzik.

To inicjatywa, dzięki której pomagamy naszym zwierzakom ze schroniska. Powinien być to dziewiąty bieg, ale przerwała wszystko pandemia. Zbieramy pieniądze, dzieci wpłacają minimum 15 złotych, a dorośli 25. Do tego zbieramy karmę oraz specjalistyczne suplementy.