Niebawem minie rok od agresji rosyjskiej na Ukrainę. Nasz wschodni sąsiad wciąż potrzebuje pomocy zarówno tej wojskowej jak i humanitarnej.

O tym czego dziś najbardziej potrzebują Ukraińcy rozmawialiśmy z Tomaszem Nesterowiczem. Na co dzień zielonogórski radny i pracownik Urzędu Marszałkowskiego zajmujący się koordynowaniem pomocy naszym sąsiadom zza wschodniej granicy jest zdania, że Ukraina wciąż oczekuje wsparcia humanitarnego.

To, co w dużych ilościach trafia na Ukrainę, to generatory prądu, ciepła odzież, żywność. Ukraina gospodarczo jest uzależniona od pomocy zewnętrznej. Bez wsparcia USA i Unii Europejskiej Ukraina przestała by funkcjonować.