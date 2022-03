Do Polski zjeżdża coraz więcej uchodźców z Ukrainy. W pomoc angażują się samorządy, działacze i niezrzeszeni ludzie. Według danych Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych (UNHCR) z Ukrainy tylko w ciągu pierwszego tygodnia wojny uciekło milion osób.

W województwie lubuskim wiele osób zaangażowało się w pomoc uchodźcom. Jak zaznacza dr Agnieszka Opalińska z Lubuskie dla Ukrainy, grupa jest w stałym kontakcie z organizacjami samorządowymi z całej Polski. Dzięki temu jest w stanie pomóc osobom, które na przykład utknęły na granicy.

Przyjeżdżają tutaj wyczerpani fizycznie, zmęczeni psychicznie. Oni zostawili tam swoje domy, często nie mają tam już nic. Chciałabym, żeby to wybrzmiało, to są tacy ludzie, którzy tam wiedli normalne życie, mieli rodzinę, świetne prace, radzili sobie i nagle z dnia na dzień stracili wszystko. No i my musimy tutaj zadbać nie tylko o to, żeby im materialnie pomóc, ale żeby tez być dla nich takim wsparciem psychologicznym i to jest bardzo ważne