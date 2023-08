Ostatnie przed długim weekendem Pomarańczowe Lato było wysokich lotów! Zadbali o to przede wszystkim nasi goście!

Jak się zdobywa medal mistrzostw świata w akrobacjach szybowcowych? O to pytaliśmy Agatę Porębską, wicemistrzynię globu. Jak chronić się przed cyberprzestępcami? O tym mówił nam Marcin Will.

W poniedziałek wracamy do Was mimo długiego weekendu. Na Placu Teatralnym w godz. 11:00-14:00 będą na Was czekać Marta Blonkowska i Marcin Krzywicki.