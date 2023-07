Czy muzeum może być ciekawą opcją na wakacje? Okazuje się, że tak. A Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze ma nawet kilka niespodzianek na tegoroczne wakacje! Jakie? Między innymi o tym rozmawialiśmy w środowym “Pomarańczowym Lecie” Radia Index.

Na Placu Teatralnym – bo właśnie tam znajduje się nasze plenerowe studio – nie zabrakło też ciekawych konkursów i nagród.

Jakby tego było mało – Maciej Noskowicz i Mateusz Kasperczyk zaprosili do naszego studia również golibrodę. A mówiąc jeszcze bardziej fachowo – barbera. Pod jego brzytwę usiadł sam Janusz Kubicki, który jak co środę pojawił się w audycji “Prezydent na 96 FM”. Czy włodarz miasta został dobrze ścięty? To zobaczycie w naszym materiale wideo.

Pomarańczowe Lato Radia Index w ogródku Pinacolady od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-14:00.