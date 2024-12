Podobny bieg do “Biegu Jeża” dlatego, że chcieliśmy tutaj też pójść w stronę dzieciaków i skierować ten bieg przede wszystkim do dzieci dlatego, że walczymy o zdrowie dziewczynki czteroletniej i chcemy to pokazać dzieciom, że można przez sport pomóc innym. Jeżeli ktoś nie zdąży się zapisać, może przyjść do biura zawodów w sobotę rano i zapisać się jeszcze u nas w biurze, gdzie będą na niego czekały jeszcze dodatkowe numery startowe. Także jesteśmy na to przygotowani