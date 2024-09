Mianem kompleksowej modernizacji określił remont ulicy Ochla-Zielonogórska prezydent Marcin Pabierowski. Dziś w siedzibie magistratu podpisano umowę na remont, który będzie opiewał na kwotę ponad 1 mln 350 tys. zł.

Włodarz miasta podkreśla, że remont dróg w dzielnicy Nowe Miasto to jeden z priorytetów.

Chciałbym tylko podkreślić, że to kontynuacja programu, który wybrzmiał podczas kampanii, czyli “remonty dróg wewnętrznych”. To jest droga wewnętrzna, która łączy Ochlę ze starą Zieloną Górą. To arteria, która jest wykorzystywana przez mieszkańców zwłaszcza w okresie imprez plenerowych, które mają miejsce w Muzeum Etnograficznym.