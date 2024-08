– Bardzo dobrze pokazywane są kompetencje poszczególnych prezydentów – tak początek władzy Marcina Pabierowskiego w mieście ocenia dr Piotr Pochyły, politolog Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Podkreśla, że sam prezydent jest widoczny przy ważnych dla Zielonej Góry sprawach. Ale widoczni są również jego zastępcy.

– Niewątpliwie jest szukanie oszczędności i na pewno jest racjonalizacja wydatków – dodaje dr Pochyły. Politolog zdradza nam też swoje spostrzeżenia co to następnych lat Marcina Pabierowskiego jako prezydenta miasta.

Jeśli mówimy o jakiejś wizji, to żeby stricte zajmować się miastem. Nie widzę tego, że dla pana prezydenta Pabierowskiego na dzisiaj prezydentura w Zielonej Górze miałaby być jeszcze jakąś trampoliną polityczną. To co na pewno widać to to, że nowa władza chce wykreować swoją wizję, żeby to miasto było lepsze do życia, nawet w skali mikro.