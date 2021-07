Policjantem się jest, a nie bywa. Udowodnił to Bartosz Dzięgielowski, naczelnik Wydziału Kryminalnego zielonogórskiej komendy miejskiej, który po służbie przystąpił do działań, mających na celu uratowanie mężczyzny próbującego odebrać sobie życie.

Zaginięcie 28-latka we wtorek zgłosiła jego żona. Do akcji ruszyły patrole, ruszył też naczelnik po służbie i to on odnalazł mężczyznę. Policjant niejednokrotnie podejmował działania będąc poza służbą.

Do tej pory zatrzymał już kilku poszukiwanych. Sam również wspólnie z policjantami z wydziału kryminalnego bierze udział w zatrzymaniach osób podejrzanych o różne przestępstwa, a także w działaniach podejmowanych przez Nieetatową Grupę Realizacyjną z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.