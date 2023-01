– Nie można mówić, że kadrowa sytuacja jest dramatyczna, ale chętnych szukamy cały czas – mówi podinsp. Małgorzata Barska, rzeczniczka prasowa zielonogórskiej policji.

Ostatnio w Gorzowie ślubowanie złożyło 49. funkcjonariuszy. Część z nich trafi także do Zielonej Góry, ale zanim służba to najpierw szkolenie podstawowe. – Chętni poszukiwani są cały czas – mówi podinsp. Barska.

Wiadomo, że policjanci odchodzą na emeryturę, do innych jednostek. Ten nabór trwa cały czas. W tym roku będzie kilka dat przyjęć do policji, ale do rekrutacji zapraszamy każdego dnia. W Zielonej Górze mamy aktualnie kilkanaście vacatów, na 500-osobową jednostkę to nie jest dużo. W najbliższym czasie przyjmiemy kilka osób.