Policja zachęca do bezpłatnego znakowania rowerów

Masz rower, ale boisz się, że może on paść łupem złodziei? Z pomocą przychodzą zielonogórscy policjanci i przypominają o możliwości bezpłatnego oznakowania takiego pojazdu. Polega ono na nadaniu jednośladowi indywidualnego i niepowtarzalnego numeru.

Zrobić to można bezpłatnie. Zgłaszać się jednak mogą wyłącznie osoby pełnoletnie – mówi podinsp. Małgorzata Barska, rzecznik prasowy KMP w Zielonej Górze.

[su_quote]Trzeba mieć dowód zakupu tego roweru. Jeśli go nie posiadamy, bo to na przykład prezent, to dorosła osoba podpisuje oświadczenie, że jest legalnym właścicielem pojazdu. [/su_quote]

A co taki numer daje?

[su_quote]Jest on wykonany w taki sposób, że jego usunięcie powoduje trwałe zniszczenie. Do tego taki rower dostaje naklejkę i jest wprowadzony do bazy rowerów. [/su_quote]

Jak mówi podinsp. Barska – czasem już sama naklejka odstrasza złodziei. A jeśli rower zostanie jednak skradziony, a następnie odszukany, to po numerze łatwiej jest zidentyfikować jego pierwotnego właściciela. Więcej na stronie zielonogórskiej policji.