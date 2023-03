Powraca w naszych rozmowach temat współfinansowania policji przez miasto. Ta sprawa wywołała sporo emocji podczas ostatniej sesji Rady Miasta.

Tak jak wspominaliśmy, jeden z radnych Zielonej Razem, dzisiejszy gość „Rozmowy na 96 FM” Andrzej Bocheński nie wziął udziału w głosowaniu, bo jak stwierdził, nie chciał uczestniczyć w debacie zaproponowanej przez Platformę Obywatelską.

Radni PO – zdaniem Bocheńskiego – połączyli tematy finansowania mundurowych z ubiegłoroczną wizyty Jarosława Kaczyńskiego w Zielonej Górze.

Mnie nie interesuje, ile ludzi pilnowało Kaczyńskiego. Ja tam byłem, nie doszedłem do Planetarium, chciałem go zobaczyć, nie miałem takiej szansy i dziękuję. Przebieranie się, “pajacowanie”, a później krzyczenie: “Nie damy policji, bo chronią Kaczyńskiego”, to trzeba komendantowi głównemu Szymczykowi zabrać ten granatnik i go tu przywieźć i odpalić, a nie takie przedstawienia.