Zielonogórska policja cały czas poszukuje świadków wypadku drogowego, do którego doszło dokładnie dwa tygodnie temu na Os. Pomorskim, w rejonie budynku 10 c. W wyniku tego wypadku śmierć poniosła 14-letnia dziewczynka.

Funkcjonariusze apelują zwłaszcza o kontakt z osobami, które mogą mieć nagrania z kamer samochodowych. Świadkowe, którzy mogą pomóc w tej sprawie proszeni są o kontakt z zielonogórską komendą.

W ubiegłym tygodniu odbyła się lustracja miejsca, w którym doszło do tragedii. Na miejscu byli nie tylko funkcjonariusze policji, ale także przedstawiciele magistratu. Wnioskiem płynącym ze spotkania jest wymuszenie ograniczenia prędkości w tym miejscu, do którego mogłoby doprowadzić przebudowanie przejścia dla pieszych i wyniesienie ponad poziom jezdni. Pismo trafiło już do zielonogórskiego urzędu miasta.