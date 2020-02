Uczniowie wrócili do szkolnych ławek po dwutygodniowej przerwie. Ten czas spędzali m.in. poza miastem, na różnych wycieczkach i zimowiskach. O to, by mogli bezpiecznie dotrzeć na miejsce wypoczynku, zadbała m.in. policja.

Podczas ferii zimowych funkcjonariusze przeprowadzili 23 kontrole autokarów. Nie stwierdzili żadnych problemów technicznych.

Zresztą już od wielu lat ta sytuacja jest na tyle dobra, że przewoźnicy, wiedząc, że autobus zostanie skontrolowany, kierują samochody sprawne. A jeśli już policjanci stwierdzą jakiekolwiek usterki, są to najczęściej rzeczy, które można usunąć w ciągu kilku, kilkunastu minut. Mam tu na myśli chociażby spaloną żarówkę. podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze

Policjanci sprawdzali stan techniczny autokarów i trzeźwość kierowców. Poza tym odwiedzali placówki, w których dzieci spędzały półkolonie, by przypominać im o bezpieczeństwie.

Policjanci zaangażowali się w to, by odwiedzić dzieci i młodzież przebywające na różnego rodzaju wypoczynku feryjnym, na półkoloniach. Spotykali się z nimi, przypominali o zachowaniu zasad bezpieczeństwa. O tym, o czym rozmawiamy z nimi na co dzień, przez cały rok szkolny. Natomiast te ferie to jest taki czas, kiedy młodzi ludzie, zwolnieni z obowiązków szkolnych, odpoczywają i czasami mogą przychodzić do głowy różne dziwne pomysły. Więc nasza rola jest taka, aby przypominać o czyhających niebezpieczeństwach, a także uczulać na nieodpowiednie zachowanie i mówić o jego konsekwencjach. podinsp. Małgorzata Stanisławska

Po zakończeniu ferii policjanci zwrócili szczególną uwagę na kierowców w pobliżu szkół. Sprawdzali na przykład, czy ustępują pierwszeństwa pieszym.