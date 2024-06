W naszym mieście jest bezpieczniej – taki jest wniosek po sprawozdaniu Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2023 roku.

Przedstawione zostało ono podczas wtorkowej sesji Rady Miasta. Ml.inspektor Tomasz Szuda, komendant zielonogórskiej policji zwracał uwagę na spadek przestępstw w Zielonej Górze.

Mieliśmy duży spadek przestępstw najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa, czyli rozboje, kradzieże samochodu. Na pewno do tego się przyczynia większa liczba patroli, za co warto podziękować miastu za współfinansowanie. To ponad 800 służb rocznie.

W minionych latach niebezpiecznie było między innymi na Placu Teatralny. W minionym roku spadła jednak liczba zdarzeń w tym miejscu.

Plac Teatralny, na którym wcześniej dochodziło do wielu incydentów związanych z zakłócaniem, to zostało w znaczący sposób ukrócone. Policja jest cały czas na deptaku i to przyczyniło się do zmniejszenia zdarzeń na tym terenie.