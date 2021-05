Koniec bezkarnego śmiecenia w lasach i na terenie miasta – tak przynajmniej zapowiada ekipa Pogromców Dzikich Wysypisk. Pomysłodawcami akcji porządkowej są Arkadiusz Dąbrowski, Filip Gryko i Tomasz Drużyński.

Na pierwszy ogień pójdzie Dolina Gęśnika. Bo choć park istnieje od niedawna, to śmieci w nim nie brakuje. A to oznacza, że zamiast być wizytówką miasta, obiekt bardzo szybko może stać się raczej pośmiewiskiem.

Dla mnie to jest dziwne, że idę w parku, nowo zrewitalizowanym, ma on rok czasu, a tam w miejscach mniej uczęszczanych różnego rodzaju odpady. Zderzaki. Ktoś musiał to przynieść. Zastanawiam się jak taka osoba funkcjonuje, że ciągnie za sobą taki zderzak. Wyrzuca go gdzieś w parku. Jakieś stare butelki. Też nie podoba mi się to, że czasami ludzie coś wypiją słodkiego, są dwa metry do śmietnika, a śmieci lądują gdzieś obok.