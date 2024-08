Na zakończenie wakacji, walczący z nielegalnym graffiti Pogromcy Bazgrołów biorą na tapet ul. Okulickiego. Wyczyszczą tam bramę dużego bloku.

O szczegółach opowiada Paweł Wysocki, radny Zielonej Góry.

Ul. Okulickiego, długi bardzo blok nr 1-25. Jest tam przejście między blokami strasznie pobazgrane. Wandale przez lata niszczyli to, co my z mieszkańcami chcemy naprawić w 2 godziny. Zapraszamy do dołączenia wszystkich chętnych, na miejscu będziemy mieli cały potrzebny sprzęt. Trzeba zabrać ze sobą tylko ubrania, których nam nie będzie szkoda, jak się pobrudzą farbą i dobry humor.