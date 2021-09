Pogromcy bazgrołów kolejny raz zakasali rękawy do pracy i postanowili zrobić porządek z popisanymi ścianami. W piątkowej walce z bazgrołami wsparło ich Stowarzyszenie “Warto jest pomagać”. I to właśnie z gryzmołami na ich siedzibie, w Parku Tysiąclecia, pogromcy zrobili porządek.

Kolejny już raz w ruch poszły więc farby, wałki oraz pędzle. Przydały się też szczotki, rękawiczki i gąbki. Pogromcy pozbyli się niefortunnych popisów w wykonaniu wandali. Mówi Paweł Wysocki – pogromca, a zarazem radny miasta Zielona Góra.

Akcja Pogromcy bazgrołów rozpoczęła się jakieś trzy lata temu. Zastanawialiśmy się co można zrobić z bazgrołami w naszym mieście. Jak się ich pozbyć w taki sposób, żeby pokazać dobry przykład mieszkańcom. Że nie warto bazgrać. Zaczęliśmy zapraszać do wspólnego malowania. Udało się juz odmalować około stu miejsc.

Co ważne – pogromcy bazgrołów nigdy nie robią porządku bez zgody właściciela zniszczonej ściany lub muru.

Jeżeli jest to obiekt wpisany do rejestru zabytków, musimy mieć zgodę od konserwatora zabytków. Zachęcamy do zgłaszania nam takich miejsc. Bo tak naprawdę ostatnie akcje to zgłoszenia właśni od mieszkańców.