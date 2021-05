Pogromcy Dzikich Wysypisk przystępują do działania. W sobotę, 15 maja pierwsza akcja tej grupy. Pogromcy posprzątają Dolinę Gęśnika.

Zbiórkę uczestników zaplanowano o godz. 11:00 przy parku linowym Gęsie Tarasy. Sprzątanie potrwa do godizny 14:00. Do akcji może włączyć się każdy. Inicjatorzy zapewniają rękawiczki, worki i środki ochrony osobistej. Pogromcy Dzikich Wysypisk to nowa inicjatywa, która ma wychodzić także poza granice miasta.