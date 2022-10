Związana jest z Lubuskim Teatrem, poezją oraz fotografią. Już w poniedziałek 24 października światło dzienne ujrzą pracę Joanny Marcinkowskiej. Wystawa “Poetyckość Krajobrazu” będzie do obejrzenia w Bibliotece Norwida w górze mediów.

Zobaczymy prace związane z górskim krajobrazem. Autorka schodziła Tatry, Pieniny, Gorce, była w Beskidach. Jednak szczególne miejsce zajmują rodzinne Karkonosze. Góry za każdym razem pokazują coś nowego.

Każdy fotograf, który wybiera się w góry zastanaie jakieś inne światło czy inną porę roku. Nawet jeżeli pojedzie w miejsce popularne wśród fotografów, to tak jak spojrzy ta konkretna osoba spojrzy na fragment krajobrazu, to jego zdjęcia będzie miało charakter indywidualny. Nawet chodząc po kilka razy w to samo miejsce odkrywam je na nowo. Wystarczy pójść w góry o rożnej porze dnia czy roku i już jest zupełnie inaczej.