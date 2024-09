Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze – tak jak wspominaliśmy – otrzymał dofinansowanie w wysokości 6,5 miliona złotych. Taką decyzję podjął prezydent miasta Marcin Pabierowski.

Spółka potrzebuje tych pieniędzy na bieżącą działalność. Na co dokładnie zostaną spożytkowane środki finansowe?

Ten budżet spółki był konstruowany przez poprzednią ekipę. Trochę nas to zaskoczyło, ten deficyt. To dofinansowanie znaleźliśmy z funduszy miejskich. To są podwyżki wynagrodzeń, z drugiej strony zwiększamy linie. Chcę skomunikować osiedla. Mieszkańcy oczekują większej ilości autobusów.