Działo się sporo w kończący się weekend. W halach i na boiskach. Wydarzenie numer jeden to bez wątpienia mecz nr 3 półfinału play-off Energa Basket Ligi i zwycięski mecz Enei Zastalu BC ze Śląskiem Wrocław, na wagę awansu zielonogórzan do finału. Co jeszcze się działo w sporcie?

KOSZYKÓWKA

piątek: 3. mecz półfinału play-off Energa Basket Ligi, Enea Zastal BC Zielona Góra – Śląsk Wrocław 80:75

PIŁKA NOŻNA

sobota: 26. kolejka III ligi, Lechia Zielona Góra – Górnik II Zabrze 0:0; 23. kolejka Jako klasy okręgowej, Mieszko Konotop – Drzonkowianka PKM Zachód Racula 3:2; Zorza Ochla – Sparta Grabik 1:2; 18. kolejka A-klasy, Sparta Łężyca – Odra Klenica 2:4; niedziela: 26. kolejka Jako IV ligi, Lechia II Zielona Góra – Meprozet Stare Kurowo 1:1

PIŁKA RĘCZNA

niedziela, 18 kwietnia: 18. kolejka I ligi, Ostrovia Ostrów Wlkp. – PKM Zachód AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego 26:22

RUGBY

niedziela, 18 kwietnia: 7. kolejka I ligi, Wataha RC Zielona Góra – Posnania Poznań 21:64