Zespół Szkół Katolickich w Zielonej Górze stawia na innowację pedagogiczną. Nauczyciele przygotowali autorski program, mający na celu odkrycie mocnych stron każdego z uczniów klas 1-3.

Zajęcia, mające na celu odkrywanie dziecięcych talentów, prowadzone są we wszystkich klasach nauczania początkowego. Ma to być wskazówka nie tylko dla samych dzieci, ale też dla ich rodziców oraz nauczycieli klas wyższych.

W co dziecko angażować, co mu zaproponować. Żeby dalej rozwijało ten talent. No i też jakby rodzice chcieli zapisać dziecko na dodatkowe zajęcia. Warsztaty odbywają się co tydzień, przez jeden semestr. I po każdym semestrze następuje zmiana. Czyli wchodzimy w inny typ zajęć w danej klasie.