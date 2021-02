W czasie pandemii wiele firm i instytucji musiało przejść na pracę zdalną. Bardzo ważne w tej sytuacji jest bezpieczeństwo systemów informatycznych, z których korzystają pracownicy. W tym specjalizuje się firma Perceptus. Stworzyła centrum zaufanych usług bezpieczeństwa eIDAS. Umożliwia ono wykorzystanie podpisu elektronicznego i weryfikację tożsamości, np. podczas podpisywania umów w przedsiębiorstwach.

Nowością, jaką Perceptus wprowadził w systemie, jest wideoweryfikacja.

Jesteśmy w stanie zautoryzować człowieka bez widzenia go, w oparciu o analizę jego dokumentu tożsamości, jak również analizę Face ID. Krótko mówiąc, porównujemy twarz człowieka z jego dokumentem i jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to jest faktycznie ten człowiek – tak jakbyśmy go fizycznie spotkali. Jesteśmy w stanie też „konserwować” podpisy, żeby w perspektywie czasu nasza tożsamość cyfrowa była potwierdzana.