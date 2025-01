Lekkoatletyka naprawdę jest oczkiem w głowie akurat pana ministra Borysa, to więc to zainteresowanie jest naprawdę szczere i ogromnie wartościowe. Tak naprawdę te tematy trzeba też wychodzić w Warszawie, trzeba się przypominać, trzeba pokazywać, że kontynuujemy te prace projektowe, bo to było priorytetem. Mieliśmy taki starszy projekt tego stadionu, dzisiaj ten projekt już jest nowy, zaktualizowany