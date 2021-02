Już wkrótce w ręce zielonogórskich czytelników trafią PocketBooki, czyli czytniki książek elektronicznych z ekranem wykonanym w technologii E Ink, czyli papieru elektronicznego.

Od marca Pocketbooki będzie można wypożyczać w Mediatekach: Góra Mediów i Szklanej Pułpace oraz w Lubuskim Laboratorium Książki „Green Book” na Jędrzychowie.

Od kilkunastu lat biblioteka charakteryzuje skandynawski model biblioteki, oznacza to że jego elementem są nowe technologie.

U nas jest to skupione na projektach Mediatek i Lubuskim Laboratorium Książki. Tam skupione jest wszystko to, co jest czymś więcej niż książką.