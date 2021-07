Na czas wakacji uruchomiony został pociąg relacji Zielona Góra – Łagów. Powstał z myślą o mieszkańcach województwa lubuskiego, którzy chcą odwiedzić tę perełkę turystyczną.

Jak duże jest zainteresowanie tym połączeniem? Mówi Alicja Janiszewska, naczelnik działu do spraw handlowo-ekonomicznych spółki POLREGIO.

Z tygodnia na tydzień zainteresowanie i frekwencja w pociągach wzrasta, odbiór możliwości dojazdu do Łagowa wśród pasażerów jest jak najbardziej pozytywny. Dajemy mieszkańcom możliwość dojazdu do Łagowa bez konieczności stania w korku.

W związku ze zniesionymi obostrzeniami, dostępne jest 100% miejsc siedzących i stojących.

Do każdego biletu dołączane są cztery kupony rabatowe. Obejmują one darmowy wstęp na wieżę w Zamku Joannitów, 15% zniżki na rejs rowerem wodnym oraz rejs statkiem, a także pięciozłotową zniżkę na jednorazowy wstęp do parku linowego.