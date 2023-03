Nareszcie! Tak jak już informowaliśmy, po długim, trzyletnim oczekiwaniu ruszyły połączenia kolejowe na linii Zielona Góra-Poznań czy Zielona Góra-Warszawa bez konieczności korzystania z komunikacji zastępczej.

Pasażerowie będą mogli bezpośrednio dotrzeć do stolicy. Paweł Nijaki, rzecznik lubuskiego oddziału spółki Polregio w rozmowie z Radiem Index stwierdził, że mieszkańcy nie tylko Zielonej Góry, ale także Sulechowa czy Babimostu nie mogli się doczekać zakończenia prac na torowisku.

Trąbią pociągi, jeżdżą, można wsiąść i dojechać do Zbąszynka. Sprawdziłem na własnej skórze. Trochę szok i niedowierzenia. Wiem, że mnóstwo podróżnych czekało na to połączenie bez konieczności przesiadania się i korzystania z komunikacji zastępczej.

Podróż w tym momencie do Poznania jest o 20 minut dłuższa. – Ma się to w najbliższym czasie zmienić – dodaje nasz rozmówca.

Jest to związane głównie z tym, że inwestycja nie jest zakończona. Po jej zakończeniu czas ulegnie korekcie. My jako przewoźnik uwzględnimy to, dlatego proszę się nie martwić, będzie szybciej.