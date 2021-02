Za nami halowe mistrzostwa Polski w tenisie do lat 18. Zgodnie z przypuszczeniami zielonogórscy tenisiści nie odegrali znaczącej roli podczas tej imprezy zarówno podczas gry pojedyncze jak i deblowej.

Dlaczego Zielona Góra nie zaistniała na tenisowej mapie Polski? Prezes Polskiego Związku Tenisa, zielonogórzanin Mirosław Skrzypczyński uważa, że najważniejsze jest szkolenie, którego w naszym mieście brakuje w takim wymiarze, jak w innych miastach.

Szkolenie musi być na najwyższym poziomie. Tego brakuje, stąd wyniki dalekie od oczekiwań. Mam nadzieję, że te mistrzostwa dały taki pogląd, jak to wszystko ma wyglądać. Chciałbym, żeby to był taki impuls, by lubuscy tenisiści mogli grać zdecydowanie lepiej.