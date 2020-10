Czy zima zaskoczy w tym roku drogowców? Zakład Gospodarki Komunalnej przekonuje, że Zielona Góra przygotowała się na opady śniegu i oblodzenia dróg.

W okresie od 1 listopada do końca marca do dyspozycji będzie 15 pługosolarek, 3 wywrotki do wywozu śniegu i 12 odśnieżarek z rozsiewaczem mieszanki piaskowo-solnej. ZGK będzie odpowiadać za chodniki i jezdnie w centrum oraz we wschodniej części Zielonej Góry, która obejmie m.in. Nowy Kisielin, Drzonków i Raculę. Zimowym utrzymaniem dróg w pozostałych częściach miasta zajmą się firmy wyłonione w przetargu.

Do zwalczania gołoledzi miasto przygotowało 450 ton soli drogowej i 150 ton piasku.