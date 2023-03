Po pierwsze program mieszkaniowy, po drugie program skierowany do przedsiębiorców. Lubuska Platforma Obywatelska przedstawiła dziś swoje propozycje dotyczące dwóch ważnych płaszczyzn dla każdego z mieszkańców.

Podczas konferencji prasowej szef lubuskiej PO Waldemar Sługocki wspominał o projekcie „Kredyt zero procent”, który ma być skierowany do pracujących Polek i Polak do 45 roku życia. Na czym ma polegać?

Jeśli chodzi o propozycje mieszkaniowe, Platforma Obywatelska proponuje także „Zero procent” na remont mieszkania. Poza tym PO chce przekazać 10 miliardów złotych samorządom na remont mieszkań komunalnych. Drugą kwestią były propozycje skierowane do przedsiębiorców. Posłanka PO Katarzyna Osos wspominała przede wszystkim o zmianach w rozliczaniu PIT-u.

Poza tym Platforma Obywatelska chce zmienić formułę urzędów skarbowych, które mają być biurami obsługi podatników. Działacze PO proponują także szereg zmian w prawie podatkowym.