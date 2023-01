Czas na nowe kulturalne wyzwania związane z rokiem 2023. Zielonogórski Ośrodek Kultury dla mieszkańców miasta przygotował bardzo bogatą ofertę kulturalną, czego przykładem jest styczniowy koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Ten już 21 stycznia w CRS, ale to nie wszystko, co ZOK przygotował.

Za chwilę także ferie zimowe czy w trakcie wakacji kolejna edycja Lata Muz Wszelakich, jednak najważniejszą imprezą kulturalną dla miasta będzie Winobranie, a to zamknie w tym roku obchody jubileuszu miasta.

Już teraz analizujemy na co pozwoli nam przestrzeń Zielonej Góry. Wiemy, że bardzo dobrze wpisała sie scena na winnych wzgórzach, gdzie pojawili się DJe. Ta scena rozdzieliła nam publiczność. W myśl zasady dla każdego coś dobrego. Natomiast, co do placu teatrlanego chcemy aby tam muzycznie zawojowali zielonogórscy artyści i nie tylko.