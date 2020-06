Spółka POLREGIO przywróciła kolejne kursy regionalnych pociągów. Znów możemy podróżować z Zielonej Góry do Görlitz i z Kostrzyna do Krzyża. Funkcjonują również pociągi przygraniczne do Forst.

Z powodu prac modernizacyjnych na niektórych liniach kolejowych obowiązuje komunikacja zastępcza. Z Zielonej Góry do Zbąszynka dostaniemy się autobusem.

W praktyce są to autobusy wyposażone w klimatyzację, o minimalnej liczbie 50 miejsc siedzących, kursujące na danym odcinku za pociąg. W Zielonej Górze głównym przystankiem komunikacji zastępczej jest przystanek przy Medkolu, naprzeciwko dworca kolejowego. Informacje są wywieszone zarówno na stacjach, jak i na dworcu oraz przy kasach. Autobus zatrzymuje się w tych samych miejscowościach, gdzie powinien zatrzymać się pociąg, najczęściej na przystankach przy dworcu kolejowym.

POLREGIO wychodzi również z propozycją wakacyjnych wyjazdów. Lubuski oddział spółki, wspólnie z zachodniopomorskim, uruchomi pociągi do Międzyzdrojów i Świnoujścia.

Dzięki tej ofercie będziemy mogli na jeden dzień pojechać nad morze z Zielonej Góry, z Rzepina, Kostrzyna. Będzie to pociąg weekendowy, kursujący w soboty i niedziele przez cały okres wakacji. Pierwszy kurs – 27 czerwca, na który zapraszam, będzie wiele niespodzianek. Jest tu przygotowana specjalna oferta, tzw. mini bilet turystyczny, który pozwoli z Zielonej Góry dojechać do Świnoujścia, wrócić tego samego dnia lub dnia następnego, a w międzyczasie – podróżować pociągami POLREGIO pomiędzy kurortami Świnoujście, Międzyzdroje czy z przesiadką do Kamienia Pomorskiego.

Jadąc pociągiem, nadal będziemy musieli zasłaniać nos i usta. W środki ochrony osobistej będzie wyposażona również obsługa pociągu. Składy będą dezynfekowane i ozonowane.