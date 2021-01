Ubiegłoroczne protesty w obronie praw kobiet odbiły się szerokim echem. W Warszawie, podczas jednej z demonstracji na rondzie Romana Dmowskiego, zawisła tabliczka z napisem „Rondo Praw Kobiet”. To wydarzenie zainspirowało do działania zielonogórskich aktywistów.

Komitet „Wspólnie o prawa kobiet” chce, aby plac przed komendą policji otrzymał nazwę „Plac Praw Kobiet”. W ten sposób zamierza zwrócić uwagę na prawa obywateli, które próbowała odebrać władza.

Od 5 lat obecna władza depcze nasze prawa, prawa kobiet. Najpierw odebrała nam dofinansowania do in vitro, potem możliwość tego, aby antykoncepcja awaryjna była dostępna powszechnie i bez problemu. Później chciała położyć rękę na konwencji antyprzemocowej. Przez te całe 5 lat chciała zaostrzyć prawo dotyczące przerywania ciąży. I ta nazwa to ma być symbol. Ale to nie ma być tylko plac Praw Kobiet – to ma być symbol tego, że jeżeli jakakolwiek władza położy rękę na prawach obywatelskich, to wszyscy będziemy bronić praw każdej osoby i każdej grupy.