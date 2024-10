Dołączenie do Unii Europejskiej było dla Polski bardzo dużym impulsem do rozwoju przedsiębiorczości. Naukowcy z Uniwersytetu Zielonogórskiego przybliżali, jak ważna jest też obecna współpraca podczas pikniku z okazji 20-lecia wstąpienia Polski do UE.

-Uzyskaliśmy dostęp do jednolitego rynku europejskiego. To umożliwiło przepływ kapitału czy usług – tłumaczył Łukasz Żak z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii. A na swoim stanowisku opowiadał przedsiębiorcom m.in. o tym, jak szukać wsparcia w zakresie łączenia biznesu z nauką.