Prawo i Sprawiedliwość – ta jak mówiliśmy w Radiu Index – krytycznie odnosi się do ostatnich propozycji organizacji C40. Chodzi w nim o ograniczenie m. in. produkcji i konsumpcji mięsa, czy też liczby posiadanych ubrań lub samochodów. Wszystko po to, by walczyć z globalnym ociepleniem.

Na naszej antenie doradca wojewody z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Maćkowiak skrytykował te postulaty. Dlaczego?

Sama kwestia tego, byśmy zmienili swoją dietę i zmniejszyli liczbę spożywanego mięsa, jest dobra, Ale to jest kwestia własnego wyboru. Celem jest radykalne ograniczenia mięsa, jest też kwestia samochodów i ubrań. To zniszczy gospodarkę i zabiera wolność.

Dodajmy, że do organizacji C40 należą m. in. Nowy Jork, Londyn, Berlin i Warszawa.