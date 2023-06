Piraci drogowi to zmora nie tylko innych kierowców i pieszych, ale także policjantów. I jak się okazuje – za kółkiem szaleją najczęściej osoby młode, z bardzo małym doświadczeniem za kierownicą. Jak pokazują statystyki – bardzo często są to także osoby, którym dopiero co udało się zdobyć uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

Z czego taka sytuacja na drogach może wynikać? Pytamy o to nadkom. Katarzynę Świerkowską – Teskę z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Zielonej Górze.

Być może z uwagi na wiek, brawura. Być może z uwagi na pasażerów. A szkoda, bo obecnie bardzo ciężko jest zdobyć uprawnienia, a łatwo je stracić. Do tego wydłużony jest też czas, kiedy zbieramy punkty karne. Teraz wynosi on dwa lata.

A był – rok czasu. Bardzo wysoko punktowane są też naruszenia dotyczące bezpieczeństwa pieszych. Policjanci przypominają również o tym, że wsiadając za kierownicę bierzemy odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale także za naszych pasażerów oraz częściowo za innych uczestników ruchu drogowego.