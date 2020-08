Znacie Pippi? Rudowłosą z odstającymi warkoczami i piegami wokół nosa? Zbuntowana dziewczynka, dumna właścicielka małpki Pan Nilsson i białego konia obchodzi w tym roku 75. urodziny! Zanim będziemy hucznie świętować, warto wystartować w Ogólnopolskim konkursie familijnym.

Sama bohaterka to już nestorka, Pippi w tym roku obchodzi 75. urodziny. W związku z tym wydawnictwo pani Edyty Jungowskiej, które wydaje audiobooki między innymi z jej przygodami, zorganizowało wielki ogólnopolski konkurs literacki i plastyczny, dla każdego według tego co woli. Nie jest tak łatwo, bo nie wystarczy napisać czy stworzyć pracę plastyczną i wysłać do wydawnictwa. Praca musi przejść przez Bibliotekę i to do nas właśnie do biblioteki WiMBP trzeba się zgłaszać z pracami.

Do wspólnej wakacyjnej zabawy zaprasza Wydawnictwo Jungoffska i Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze. W konkursie mogą brać udział całe rodziny. Dzieci, rodzice, babcie i dziadkowie, wspólnie mogą stworzyć pracę plastyczną lub literacką. Szczegóły konkursu i regulamin dostępne na stronie WiMBP im. C. Norwida.

Dla każdego coś miłego – zachęca p. Marzena Wańtuch – Elińska , kierownik Działu Udostępniania.

Praca plastyczna i praca literacka nie jest tylko dla dzieci, są to konkursy dla rodzin czyli dziecko z dorosłym. Takie zespoły biorą udział w konkursie, tworzymy prace wspólnie. Praca plastyczna jest dla dzieci do 12 roku życia plus rodzic. Na czym polega? Jeżeli chodzi o materiał, który zostanie wykorzystany jest pełna dowolność. Ważne żeby praca dotyczyła Pippi i pracę stworzyć na podstawie inspiracji dziełami dowolnego malarza tworzącego do pierwszej połowy XX wieku.

Nieco wyższy poziom trudności mają prace literackie. Limeryk jest poważnym wyzwaniem dla nastolatków.

Druga praca może być trochę bardziej skomplikowana, dlatego tam grupa wiekowa jest troszkę starsza. Dla młodzieży do 16 roku życia oczywiście również w towarzystwie osoby dorosłej. Jest to limeryk, czyli stworzenie wesołego humorystycznego limeryku, powiązanego i inspirowanego postacią i przygodami Pippi.

Oczywiście na uczestników czekają atrakcyjne nagrody.

Książki o Pippi Pończoszance – najsilniejszej dziewczynce na świecie bawią, ale też uczą kreatywności, odwagi, prawa do własnego zdania i otwartości na świat. Mała dziewczynka w przykrótkiej i połatanej spódniczce, z opadającymi pończochami zdobyła serca i sympatię czytelników na całym świecie.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

Pierwszy etap: wszystkie prace spływają do nas do 18 września. Później my wybieramy z tego najlepsze prace. Wybrane prace do 12 października musimy wysłać do wydawnictwa pani Edyty Jungowskiej i tam w drugim etapie jest kolejna komisja, która już ze wszystkich prac z całej Polski będzie wybierać te najlepsze prace. Warto wziąć udział w tym konkursie z paru powodów. Po pierwsze dobra zabawa a po drugie są nagrody.

Pierwszy etap lokalny trwający do 18.09.2020 r. organizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielone Górze

Drugi etap ogólnopolski 12.10.- 14.11.2020r., realizowany przez Wydawnictwo Jungoffska.

Pracę konkursową wraz z kartą zgłoszeniową oraz zgodą rodziców należy przysłać do 18.09.2020 (włącznie/ liczy się stempel pocztowy, kuriera/ data maila) na adres mailowy: biblioteka.pana.kleksa@wimbp.zgora.pl lub pocztą na adres Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida, al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra z dopiskiem „75. Urodziny PIPPI.