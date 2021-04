Żużlowcy Marwis.pl Falubazu Zielona Góra mają za sobą dwa mecze w rozgrywkach PGE Ekstraligi. Zielonogórzanie na inaugurację przegrali w Toruniu z Apatorem różnicą 12 punktów, by później w takim samym stosunku pokonali GKM Grudziądz.

Jakie zatem wnioski po pierwszych dwóch spotkaniach? O to pytaliśmy trenera naszej ekipy Piotra Żyto podczas dzisiejszego briefingu prasowego.

Myślę, że z drużyną nie jest tak źle. W Toruniu zabrakło nam szczęścia. Tutaj z Grudziądzem pojechaliśmy dobrze. Są pokłady energii głównie u Żagara. Młodzieżowcy nieźle, do tego Damian Pawliczak pojechał znakomicie, więc powody do zadowolenia są.

Planowany na jutro mecz trzeciej kolejki pod Jasną Górą przeciwko Włókniarzowi Częstochowa został przełożony na sobotę 24 kwietnia. Żyto twierdzi, że będzie pewnie ustalony inny skład na to spotkanie. Jednocześnie trener Falubazu mówił nam o rywalizacji o skład zawodników do lat 24.

Patrząc na prognozy pogody długofalowe i było widać, że ona nas nie rozpieszcza. Nie mamy na to wpływu. To problem żużla. Na kolejny mecz wyślemy kolejny skład. Janek Kvech i Damian Pawliczak to równorzędni zawodnicy. To, że ktoś jest w składzie, nie ma problemu. Mogę Tondera wstawić i będziecie się zastanawiać, czy pojedzie czy też nie.