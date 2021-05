Trwają przygotowania do lubuskich derbów. W niedzielę o 19:15 Marwis.pl Falubaz podejmie piekielnie silne Moje Bermudy Stal. Gorzowianie to niepokonany lider PGE Ekstraligi.

Piotr Żyto, trener zielonogórzan przekonuje, że jego zespół będzie walczył o sprawienie niespodzianki.

Tabela wskazuje, kto jest faworytem, ale my się nie boimy faworytów. Pewnie, że mamy mniejszą presję, bo jak przegramy, to powiedzą, że nic się nie stało. Jak się mieszka na co dzień w Zielonej Górze, to po przegranym meczu wstyd się pokazać na ulicy. Mam nadzieję, że w poniedziałek będę mógł pójść z podniesioną głową na zakupy.

Spotkanie Falubazu ze Stalą to klasyk i widowisko, w którym marzy wystąpić każdy początkujący żużlowiec. To będą pierwsze derby dla Fabiana Ragusa, juniora zielonogórzan. Z jakim nastawieniem podejdzie do tego spotkania?

Derby to jest takie starcie tytanów. Emocje są trochę silniejsze. Ja staram się do każdych zawodów podchodzić tak samo, czyli starać się jak najlepiej pojechać. A z kim to jest mecz i kto jest przeciwnikiem, nie ma o tym co za dużo myśleć, bo to może jeszcze zaszkodzić.

Gorzowianie dotychczas wygrali wszystkie trzy spotkania. Falubaz ma na koncie jedno zwycięstwo i cztery porażki.

Marwis.pl Falubaz:

Piotr Protasiewicz Max Fricke Patryk Dudek Damian Pawliczak Matej Zagar Nile Tufft Fabian Ragus